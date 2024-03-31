نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من سرب تشكيل الأبيض؟.. حقيقة تورط نجم الزمالك واستبعاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة حاسمة ومرتقبة أمام مواطنه نادي فيوتشر، ضمن ذهاب ظور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا العام.

وتنطلق أحداث المباراة المنتظرة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 31 من مارس الجاري.

- حقيقة تورط نيمار

وأكد أحمد شوقي الناقد الرياضي مع ابراهيم فايق عبر أون تايم سبورت:" جوزيه جوميز قام باستبعاد بعض الأسماء من قائمة الزمالك أمام فيوتشر لأسباب فنية منها محمود علاء ولكن يوجد أسم واحد أثار ضجة كبيرة في استبعاده".

وتابع:" البعض ربط استبعاد سيد نيمار، بواقعة تسريب تشكيل الزمالك على السوشيال ميديا، وذلك عار تماما من الصحة وتأكدت من عبد الواحد السيد شخصيا".

وواصل:" جوميز معجب بنيمار ولكن فضل ابعاده عن القائمة وضم مهاب ياسر بعد عودته للتدريبات، والمدرب قال إنه ليس لديه أي غضب من تسريب التشكيل وريال مدريد وبرشلونة أبرز الفرق التي يتسرب تشكيلها قبل المباريات".

وأختتم:" جوميز أكد أن الأمر الأكثر خوفا هو تسريب التعليمات وطرق اللعب وليس التشكيل".