نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ميدو على صور زيارة وزير الرياضة إلى أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو على صور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر داخل مستشفى وادي النيل، بعد استعادته للوعي، بعد تعرضه للإصابة بـ أزمة قلبية خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

ميدو يعلق على زيارة وزير الشباب والرياضة لأحمد رفعت

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا اتطمنت بعد رؤية أحمد رفعت مع الوزير، ومن الممكن أن يكون الوزير قد تواجد في وقت لم تكن أسرة رفعت موجودة في المستشفى".

وأكمل: "وزير الشباب والرياضة شخص ذوق وأعتقد أن في حال طلب منه عدم التصوير فلن يقوم بذلك".

وواصل: "لا بد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي والعمل وفق بروتوكول طبي وتواجد العديد من الأشخاص يعرفون كيفية التعامل مع تلك الأجهزة الخاصة".