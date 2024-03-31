نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون|| موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برايتون في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارا إيندو، ماك أليستر.

خط الوسط: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق القطري خالد الحدي.

