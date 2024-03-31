نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة ليفربول ضد برايتون بتوقيت مصر والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز



يأتي موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 31 مارس 2024، والمقامة على ملعب أنفيلد كما يلي:

تحدد موعد مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.ويوافق موعد مباراة ليفربول ضد برايتون الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

توقيت مباراة ليفربول في السودان وليبيا تمام الساعة الثالثة عصرًا.ويوافق موعد مباراة ليفربول بتوقيت والكويت وقطر الساعة الرابعة مساءً.

ويأتي ميعاد ماتش ليفربول ضد برايتون بتوقيت الأردن الساعة الرابعة مساءً.وتأتي مباراة ليفربول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويوافق ميعاد ماتش ليفربول الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المغرب، والساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الجزائر وتونس.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون:



تعتبر قنوات بين سبورت مالكة حق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وهي القنوات الناقلة لمباراة برايتون ضد ليفربول حصريًا اليوم الأحد.

واختارت قنوات بين سبورت إذاعة ماتش ليفربول عبر قناة بين BeIN Sports 1، ويمكنك مشاهدة اللقاء بداية من الساعة 3 عصرًا، ويأتي تردد القناة كما يلي:

تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون

يأتي تردد قناة BeIN Sports 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معلق مباراة برايتون وليفربول

اختارت قنوات بين سبورت معلق ماتش اليوم هو المعلق الرياضي خالد الحدي.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم:



يتوقع أن يكون تشكل الفريق اليوم بقيادة محمد صلاح، ويأتي كما يلي:

حراسة المرمي:

كويمين كيليهير.

خط الدفاع

برادلي – كوناتي- فان دايك- جو جوميز.

خط الوسط:

سوبوسلاي- واتارو إندو- ماك أليستر.

الهجوم:

محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يأتي ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي اليوم كما يلي:

يأتي ترتيب ليفربول في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، جمعها من لعب 28 مباراة، فاز في 19 منها وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.

ويأتي برايتون في المركز التاسع من ترتيب الدوي الإنجليزي برصيد 42 نقطة، جمعها من لعب 28 مباراة، فاز في 11 منها وتعادل في 9 لقاءات وخسر 8 مواجهات.