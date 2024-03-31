نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال في مدريد.. إنريكي يلمح ببقاء مبابي داخل باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحديث طويلا عن الصفقة المنتظرة لعاشقي ومحبي فريق ريال مدريد الإسباني، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

وأعلن مبابي في الفترة الأخيرة رغبته هذا الموسم في الرحيل عن صفوف العملاق الباريسي، وارتداء قميص الملكي في الموسم القادم.

- إنريكي يتحدث عن بقاء مبابي

وفجر لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان مفاجأة خلال تصريحاته لمنصة برايم فيديو: " من تحدث وقال أن مواجهة مارسيليا ستكون أخر كلاسيكو لمبابي؟".

وتابع: " لدي رغبة وأمل قريب بعدم رحيل مبابي وبقاءه داخل الفريق، خاصة وأن اللاعب لم يعلن أي شيء بعد، يمكن أن يغير رأيه".

وأختتم حديثه قائلا: " ماذا سيكون الوضع اذا تخيلنا فوزنا بأربعة ألقاب وقرر مبابي البقاء في باريس سان جيرمان، لماذا لا؟".