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يجب إرسالهم إلى السجن.. بيان ناري من فينسيوس جونيور بشأن حالات التنمر داخل الليجا

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أحمد جودة - القاهرة -  

حرص البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على التعليق عن أحداث العنصرية التي يتعرض لها اللاعبين وحملات التنمر داخل الدوري الإسباني.

ويفتقد العملاق المدريدي لخدمات الساحر البرازيلي اليوم أمام نظيره أتليتكو بيلباو في الجولة الثلاثين من الليجا، بسبب تراكم الإنذارات.

- بيان فينسيوس بشأن تعرضه للعنصرية

ونشر فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "إكس": "لن أتمكن من اللعب هذا الأسبوع، لكني وجدت يوم السبت وحده 3 حالات عنصرية في إسبانيا".  

وأردف: "أقدم دعمي الكامل لسار (لاعب درجة ثالثة في إسبانيا)، وماركوس أكونا لاعب إشبيلية، ومدربه كيكي".

وأختتم: "يجب محاكمة العنصريين، لا يمكننا الفوز في تلك المعركة دون طرد العنصريين من الملاعب وإرسالهم مباشرة إلى السجن".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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