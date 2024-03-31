نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يوافق على رحيل رافينيا في حالة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير إعلامية، إلى أن البرازيلي رافينيا دياز لاعب برشلونة مرشح للرحيل عن ملعب "كامب نو" ولكن في حالة واحدة.

برشلونة يترقب وصول عرض كبير لرافينيا

أوضح الإعلامي ميجيل سانز التابع لصحيفة "سبورت" الإسبانية إن رافينيا لا يريد أن يرحل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن حال وصول عرض مالي ضخم فسوف يوافق نادي برشلونة على رحيل رافينيا في الحال.

وانضم رافينيا الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2021 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وخاض رافينيا 29 مباراة رفقة برشلونة خلال الموسم الجاري، بكافة البطولات وقد سجل 6 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.