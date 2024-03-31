نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نادى البنك الأهلى يزور أحمد رفعت لاعب فيوتشر للإطمئنان على حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى على زيارة احمد رفعت لاعب نادى مودرن فيوتشر صباح اليوم بأحد المستشفيات بالقاهرة وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.

وخلال زيارته نقل اشرف نصار تحيات مجلس ادارة نادى البنك الأهلى للاعب متمنيا له الشفاء العاجل والعودة للتألق من جديد داخل المستطيل الأخضر.

خاض فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى،مساء أمس السبت، مباراة ودية تجريبية أمام تليفونات بنى سويف وذلك استعدادا لعودة الدورى حيث انتهت بفوز فريق البنك الأهلى بخماسية مقابل هدفين.

أهداف البنك الأهلي

جريندو (هدفين)، كريم بامبو، سعيدو سيمبورى، محمود قاعود.

ومن المقرر أن يواجه فريق البنك الأهلى الداخلية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى الأول من ابريل المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

