نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جمال علام يكشف موقف رمضان صبحي من تناول المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم منظمة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأوضح جمال علام فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" سوف يتم أخذ عينة اخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات ام لا وقبل توقيع الإيقاف عليه".

عاجل... قرار رمضان صبحي بشأن التجديد مع بيراميدز أو الانتقال إلى الزمالك

حسم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مصيره سواء بالتجديد مع ناديه أو الانتقال إلى نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة اللاعب في التركيز في الفترة الحالية على العودة للتألق والتواجد مع بيراميدز.

وقد تلقي رمضان صبحي اتصالات من قبل نادي بيراميدز من أجل تجديد تعاقده وكذلك مفاوضات من قبل نادي الزمالك، ولكن اللاعب طالب من مسؤولي الناديين تأجيل المفاوضات لحين انتهاء الموسم لحسم وجهته القادمة.

وينتهي عقد رمضان صبحي، مع بيراميدز بنهاية الموسم القادم، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ قبل في يناير القادم، وقبل انتهاء تعاقده مع ناديه بـ 6 شهور مع ناديه وفقًا للوائح فيفا.

