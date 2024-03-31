نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف موسمين؟.. ميدو يسخر من قصة منشطات رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بطريقة ساخرة على حديث أحمد شوبير عن وقوع لاعب دولي في أزمة بسبب المنشطات.

تعليق ميدو على حديث شوبير حول وقوع لاعب دولي في أزمة المنشطات

كتب ميدو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حزين من أجل إيقافي من لجنة مكافحة المنشطات لمدة موسمين".

وتابع: "كان عندي أمل كبير إني أساعد ‎حسام حسن ومنتخب مصر في الوصول لأبعد نقطة في ‎كأس العالم القادمة ولكن قدر الله وما شاء فعل، أخيرًا مكنش العشم يا كابتن ‎شوبير".

يشار إلى أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد وصول خطاب من منظمات المنشطات تفيد بعينة إيجابية رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وكان شوبير قد قال خلال برنامجه: “هناك لاعب دولي مهم لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية لديه مشكله في المنشطات”.

وتابع شوبير قائلًا: "أنا عارف القصة والعينة حصل فيها إيه ولكن عنده مشكلة كبيرة".

وأضاف شوبير: “هذا اللاعب كان لديه قبل كده مشكله في نفس الأمر وربنا كرمه ومتوقفش”.

واصل: “وأتمنى من الله أن تنتهي هذه الأزمة على خير لأنه لاعب مهم جدًا وحدوته وقصته هتتعرف وربنا يكفينا شر الشماتة”.