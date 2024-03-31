نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلاش مزايدة".. ممدوح عباس يصدم لاعبي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة صعبة وقوية أمام نظيره نادي فيوتشر اف سي، ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء اليوم.

وتنطلق أحداث المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري.

إدارة الزمالك لن تخصص مكافآت إضافية

ونشر ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، عبر حسابه الرسمي على منصة X:" أستطيع أن أؤكد أن الزمالك لن يخصص مكافأت إضافية في حالة صعوده الدور القادم للكونفدرالية الأفريقية".

وتابع:" تم الاتفاق على أن هذا هو الأسلوب المناسب للتحفيز لأن الحماس يأتي من داخل لاعبي كرة القدم وليس بتحفيزهم بمكافآت إضافية، وعلى المزايدين أن يمتنعوا".

وأعلن جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.