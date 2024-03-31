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أحمد جودة - القاهرة - جواو كانسيلو، الظهير البرتغالي لبرشلونة، بعث برسالة غير مباشرة حول مستقبله مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

كانسيلو يرد على أنباء رحيله عن برشلونة



يلعب كانسيلو في برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، وتشير التقارير إلى رغبته في البقاء، لكن البارسا لا يمكنه دفع قيمة شراء عقده بالكامل حاليًا.



وتدخلت الأندية السعودية في محاولة لجذب كانسيلو للعب في دوري روشن الموسم المقبل.

ومع ذلك، أكد كانسيلو بعد مباراة لاس بالماس على أن برشلونة هو رغبته الأولى، مؤكدًا أنه سعيد بتمثيل هذا النادي.

هذه الرسالة تأتي في وقت يشهد فيه تكهنات حول مستقبله، مما يعني أنه قد حسم قراره بالبقاء مع البارسا في انتظار موقف مانشستر سيتي