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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك و فيوتشر اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الكونفدرالية مع تردداتها

يشهد ملعب ستاد السلام مساء اليوم صراعًا قويًا بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك وفيوتشر من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الكونفدرالية مع تردداتها

صراع على بطاقة التأهل: الزمالك وفيوتشر في مواجهة قوية

يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز ووضع قدم في نصف نهائي البطولة، حيث يطمح الزمالك إلى استغلال خبرة لاعبيه وقدرتهم على حسم المباريات لصالحهم، بينما يبحث مودرن فيوتشر عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل.



يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في الدوري المصري، ويأمل في مواصلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

ويأمل مودرن فيوتشر في استغلال أي ثغرات في دفاع الزمالك لتحقيق مفاجأة.

تُعدّ المباراة بمثابة اختبار صعب لكلا الفريقين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوة ونقاط ضعف، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وحافلة بالندية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر



يُلقي الزمالك بظلاله على ملعب ستاد السلام اليوم الأحد، حيث يواجه مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمساندة الفارس الأبيض في هذه المواجهة الحاسمة.

تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر



التقى الزمالك ومودرن فيوتشر في 5 مباريات سابقة، فرض فيها الفارس الأبيض سيطرته المطلقة، محققًا الفوز في جميع المباريات.

ففي اللقاء الأول، حقق الزمالك فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2، بينما حسم اللقاء الثاني بهدف دون رد. واستمرت سيطرة الزمالك في اللقاء الثالث بفوزٍ 2-1، تلاه فوزٌ آخر بنتيجة 3-2 في اللقاء الرابع. واختتم الزمالك سلسلة انتصاراته بفوزٍ قاطع 2-0 في اللقاء الأخير.

وبهذه الانتصارات المتتالية، تصدر الزمالك مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، متقدمًا على أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني.

وتُظهر هذه النتائج تفوق الزمالك الواضح على مودرن فيوتشر، حيث أثبت الفارس الأبيض قدرته على حسم المباريات لصالحه بفضل قوته الهجومية وخط دفاعه المتين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية

تُنقل جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024 على قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وتُذاع المباراة على:

بي إن سبورتس 6 HD: هي القناة الرئيسية لنقل المباريات.

بي إن سبورتس 7 HD: تُستخدم لنقل المباريات المتزامنة.

بي إن سبورتس 3 HD: تُستخدم لنقل المباريات المتزامنة.

بي إن سبورتس 4 HD: تُستخدم لنقل المباريات المتزامنة.

ويمكن للمشاهدين الاشتراك في قنوات "بي إن سبورتس" من خلال:

الاشتراك الشهري: عبر الموقع الإلكتروني للقناة أو من خلال أحد موزعي القناة المعتمدين.

الاشتراك السنوي: عبر الموقع الإلكتروني للقناة أو من خلال أحد موزعي القناة المعتمدين.

شراء بطاقة "بي إن سبورتس" مسبقة الدفع: من خلال أحد موزعي القناة المعتمدين.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي بي إن سبورتس 6 HD 12437 نايل سات بي إن سبورتس 7 HD 12437 نايل سات بي إن سبورتس 3 HD 11766 نايل سات بي إن سبورتس 4 HD 11766 نايل سات

قائمة نادي الزمالك



أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب جوزيه جوميز عن القائمة المشاركة في المباراة، والتي تضم 23 لاعبًا في مختلف الخطوط.