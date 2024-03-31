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أحمد جودة - القاهرة - قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية

يبحث عشاق الفارس الأبيض عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الافريقية، حيث يلتقي الفريق الملكي مع نظيره مودرن فيوتشر في مواجهة مصرية خالصة ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي البطولة وستُقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمعرفة من سيواصل مشواره نحو نصف النهائي ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب على ملعب القاهرة الدولي.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك



تعد مباراة الزمالك وفيوتشر في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حدثا رياضيا كبيرا ينتظره عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وسوف يتم نقل أحداث المباراة على قناة تايم سبورتس الأرضية، حيث ستذاع المباراة بالمجان دون تشفير للمشاهدين حيث تعد هذه المباراة مهمة للغاية لكلا الفريقين، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليه مهمة التأهل إلى نصف النهائي، بينما يطمح فيوتشر إلى تحقيق مفاجأة وخطف فوز ثمين على ملعبه.

قائمة نادي الزمالك



أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب جوزيه جوميز عن القائمة المشاركة في المباراة، والتي تضم 23 لاعبًا في مختلف الخطوط.

في حراسة المرمى، يعتمد جوميز على محمد عواد كحارس أساسي، مع تواجد محمد صبحي ومعاذ علاء الدين كبديلين.

وفي خط الدفاع، يضم الزمالك مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل حمزة المثلوثي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط، يمتلك الزمالك العديد من الخيارات، مثل نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، أحمد مصطفى “زيزو”، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مصطفى شلبي، ويوسف أوباما.

وفي خط الهجوم، يعتمد جوميز على سيف الجزيري وناصر منسي كهدافين للفريق، مع تواجد سامسون أكينيولا كبديل.