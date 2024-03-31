التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد برايتون في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول لمباراة ليفربول وبرايتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

سجل داني ويلبك أول أهداف اللقاء لصالح برايتون في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار كيلير حارس مرمى ليفربول.

وسدد محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 18 تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وتعادل لويس دياز لصالح ليفربول في الدقيقة 27، بعد ركلة ركنية، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها صلاح برأسية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن مدافع برايتون من إبعادها بشكل مناسب ليتابعها دياز من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 37، بعد تسديدة أرضية من داروين نونيز من داخل منطقة الـ6 ياردات.