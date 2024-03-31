نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. إدارة برشلونة تسعى لإقناع تشافي بالبقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي برشلونة، إثناء المدرب تشافي هيرنانديز عن قرار مغادرة منصبه في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

الجماهير وسيلة إدارة برشلونة لإقناع تشافي بالبقاء

كان تشافي قد أكد في وقت سابق أنه سيترك قيادة برشلونة في نهاية الموسم، ولكن مع عودة الفريق إلى سكة الانتصارات واستقرار النتائج بدأت الأصوات ترتفع داخل النادي الكتالوني للإبقاء على المدرب في منصبه.

وحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن تشافي ما زال مُصرًا على قرار الرحيل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تعتقد إنه إذا ضغطت الجماهير الكتالونية بقوة على تشافي فقد يُغير قراره.

وتعمل إدارة برشلونة خلال الفترة القادمة، على إقناع تشافي بالبقاء إذا استمرت النتائج الإيجابية واستقرت الأجواء داخل غرفة تبديل الملابس في ختام الموسم.