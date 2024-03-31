نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف سر لأول مرة عن رحيل كيروش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



‏‎كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنهم لم يقوموا بتسليم حازم إمام عضو مجلس الادارة للإعلام فى أزمة المدرب البرتغالى روى فيتوريا الأخيرة وكان هناك بعض الاشخاص بمجلس الإدارة ترفض المدرب الأجنبى.

تصريحات جمال علام

‏‎وأوضح جمال علام خلال تصريحات إذاعية: المدرب البرتغالى كيروش إعتذار عن الاستمرار مع منتخب مصر ولا يوجد شخص عاملة بشكل غير جيد ولكن جمعتنى جلسه معه بمقر إقامته لتجديد الثقة وطلبنى بالانتظار للعودة إلى بلادة بسبب مرض والده وعقب ذلك ارسل رسالة بالاعتذار فقط.

‏‎وأكد جمال علام، أن البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي مرشح لتدريب منتخب 2005 عقب الانتهاء من الأولمبياد المقبلة

‏‎وتابع: هناك بعض المدربين المحللين سوف يخضعون لفترة معايشة خارجيا على رأسهم محمد شوقى وسيد معوض وهيتم ترشحهم من قبل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم.