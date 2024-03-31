عاجل.. اتحاد الكرة يكشف كواليس المفاوضات مع الفرنسي رينارد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، كواليس المفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا لتولي مهمة قيادة المنتخب الوطني بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

جمال علام: رحبت بالتعاقد مع رينارد

قال علام في تصريحات إذاعية: "الجبلاية لم تتدخل فى عمل رابطة الاندية المصرية المحترفة ولكن العكس هناك من يتكلم فى الإعلام عن التدخل فى عمل الاتحاد المصرى لكرة القدم".

‏‎وأوضح جمال علام قائلًا: "لم أطلب من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة التفاوض مع كيروش لأنني أرفض عودة المدرب البرتغالى مرة أخرى بسبب الهجوم على الجبلاية واللاعب المصرى ".

‏‎وأضاف جمال علام قائلًا: "أحمد دياب طلب منى التفاوض مع المدرب الفرنسى رينارد لتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر ورحبت بالأمر ".