نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقييم مفاجئ من اتحاد الكرة لبركات وحازم إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه شخصيا رافض فكرة تغير المدربين وعدم منحهم الفرصة الكاملة لإثبات قدراتهم خاصة في ظل مدة صغيرة وتقييمهم بشكل سريع.

تصريحات جمال علام

‏‎وأوضح جمال علام خلال تصريحات اذاعية منذ قليل: البرتغالى روى فيتوريا لم يقوم بتجربة فاشلة ولكن النتآئج السلبية فى الأمم الأفريقية سبب رحيلة.

‏‎وقال جمال علام: أمنح تقيم 8 من 10 للثنائي حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس الادارة للاتحاد المصرى لكرة القدم فى الأداء الإدارى الفترة الماضية.

‏‎وتابع: جمال علام رئيس اتحاد الكرة: أنا مشرف على جميع المنتخبات واى شى داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم.

يذكر أن حازم إمام كان المشرف العام على منتخب مصر خلال الفترة الماضية، خلال فترة البرتغالي روي فيتوريا، بينما يتولى محمد بركات الإشراف على المنتخب الأولمبي.

