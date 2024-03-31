نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة جديدة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة غياب صلاح عن معسكر يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على أزمة بين حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى وقائد الفراعنة، مشيرا إلى أن كله كلام ميديا ولا بد من التهدئة حاليا بسبب الكلام الكتير.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر في شهر مارس، وذلك بعدما جاء ذلك بناء على طلبه باستكمال شفائه في إنجلترا خلال التوقف الدولي.

تصريحات جمال علام

‏‎وأوضح جمال علام خلال تصريحات إذاعية: محمد صلاح سوف يتواجد مع منتخب مصر فى المعسكر القادم بتصفيات كأس العالم وحين لم يحضر يبقى هناك مشكلة كبيرة فى ذلك التوقيت.

‏‎وبشان فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أكد جمال علام، ان البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام أضاف للتحكيم المصرى حاليا وسوف نشاهد حكام جدد فى الدورى الممتاز الفترة المقبلة.

‏‎وأكمل جمال علام: لا يوجد مجاملات فى تعين الحكام فى المباريات وهذا الأمر لم يحدث فى وجودي.

