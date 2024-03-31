نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشيكل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل دوس جيكوب.

خط الوسط: رايس، جورجينيو، أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جيسوس.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1HD.

