نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني أمام برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف الثاني لصالح الريدز أمام نظيره برايتون في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 65، بعد تمريرة من ماك أليستر إلى زميله صلاح الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى برايتون لتصبح النتيجة حتى الآن 2-1 لصالح الريدز.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

