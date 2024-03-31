نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد الموافق 31 من شهر مارس الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: آكي، مانويل أكانجي، روبن دياس، يوشوكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين، روردي، برناردو سيلفا، فيل فودين، كوفاسيتش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

