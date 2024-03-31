نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ويقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز بثنائية أمام برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل ليفربول بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة، بعد الفوز في عشرين مباراة والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في إحدي عشرة مباراة والتعادل في تسعة لقاءات وخسارة مثلهم.

أحداث مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

سجل داني ويلبك أول أهداف اللقاء لصالح برايتون في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار كيلير حارس مرمى ليفربول.

وسدد محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 18 تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وتعادل لويس دياز لصالح ليفربول في الدقيقة 27، بعد ركلة ركنية، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها صلاح برأسية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن مدافع برايتون من إبعادها بشكل مناسب ليتابعها دياز من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 37، بعد تسديدة أرضية من داروين نونيز من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 65، بعد تمريرة من ماك أليستر إلى صلاح الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى برايتون.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 72 بداع التسلل على لويس دياز قبل تسجيله للهدف.

وأنقذ بارت فيربروجن حارس برايتون مرماه من الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 90، بعد تسديدة من محمد صلاح بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس ببراعة من أسفل يمين مرماه.

