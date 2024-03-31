نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم الأحد 31-3-2024 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ليفربول وبرايتون بفوز الريدز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

افتتح داني ويلبك أول أهداف اللقاء لصالح برايتون في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار كيلير حارس مرمى ليفربول.

وتعادل لويس دياز لصالح ليفربول في الدقيقة 27، بعد ركلة ركنية، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها صلاح برأسية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن مدافع برايتون من إبعادها بشكل مناسب ليتابعها دياز من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 65، بعد تمريرة من ماك أليستر إلى صلاح الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى برايتون.

