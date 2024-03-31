نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يسجل في فوز نانت على نيس بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نانت في حصد ثلاث نقاط ثمينة من نظيره نيس الذي فاز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت تألق المصري مصطفى محمد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

بدأ الفريقين المباراة بشن هجمات على مرمى المنافس ولكن دون خطورة حقيقية حتى تمكن نانت من احراز الهدف في الدقيقة 19 من عمر المباراة عن طريق أبلين الذي تصدى للكرة برأسه ليسددها في الجانب الأيسر من مرمى نيس.

حاول لاعبو نيس تعديل النتيجة فيما تبقى من الشوط الأول ولكنهم فشلوا في ذلك لينتهي بتقدم نانت بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو نيس جهودهم لتسجيل هدف التعادل حتى تمكنوا من احرازه في الدقيقة 72 عن طريق تيرم موفي من ركلة جزاء.

في الدقيقة 76، قاد مصطفى محمد نانت للتقدم في المباراة عندما سدد تسديدة رائعة من ركلة جزاء أسفل يسار شباك مارسين بولكا حارس مرمى نيس.

في الدقيقة 87، تم استبدال مصطفى محمد بماركوس كوكو وحاول لاعبو نيس تعديل النتيجة ولكن تألق لاعبو نانت حال دون ذلك.

وبهذه النتيجة، يحتل نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة بينما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 43 نقطة.