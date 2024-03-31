نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسالة غامضة.. نجم برشلونة يحسم انتقاله إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نجم برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة، اهتمامات بعض الأندية السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد اقتراب رحيله عن صفوف البارسا نهاية الموسم الجاري.

ويحاول مسؤولو البارسا مؤخرا، الوصول إلى حلول لحسم صفقة انتقال النجم البرتغالي جواو كانسيلو، نهائيا إلى صفوف العملاق الكتالوني.

- كانسيلو يحسم مصيره

وحرص كانسيلو على الرد عن ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن اقترابه من الرحيل إلى دوري روشن بسبب الأزمة الاقتصادية التي قد تمنع بقاؤه داخل الكامب نو.

ونشر النجم البرتغالي على حسابه بموقع "إنستجرام": "إنه لمن دواعي سروري دائما اللعب لهذا النادي".

ويذكر أن تبلغ قيمة كانسيلو ما يقارب من 50 مليون يورو، لحسم انتقاله نهائيا إلى برشلونة بعد إعارته الموسم الماضي من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

