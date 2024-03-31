عاجل.. أول رد من بيراميدز بعد إعلان إيجابية عينة المنشطات لرمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة - رد نادي بيراميدز على تصريحات رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، بشأن إيجابية عينة رمضان صبحي، جناح الفريق، كان قاطعًا ومفصلًا.

أول رد من بيراميدز على إيجابية عينة المنشطات لرمضان صبحي

أكد مصدر داخل النادي أن الخطاب الذي ورد من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لم يشير بأي شكل من الأشكال إلى إيجابية عينة المنشطات لرمضان صبحي.

وفي توضيحهم، أشار المصدر إلى أن مضمون الخطاب كان يفيد بأن عينة رمضان صبحي كانت فاسدة ومخففة بالمياه، مما دفع وكالة المنشطات إلى طلب رد رسمي من اللاعب بخصوص الاتهامات الموجهة له بإتلاف العينة.

وختم المتحدث عن النادي بأن رمضان صبحي بريء تمامًا من أية تهمة تتعلق بالمنشطات، حيث أظهرت التحاليل العديدة التي أجريت على اللاعب بعد الواقعة سلبية العينات بشكل متكرر، مما يؤكد براءته من أي تورط في مثل هذه الأمور.

تأتي هذه الردود لتفند بشكل قاطع الادعاءات التي قدمها جمال علام بشأن إيجابية عينة رمضان صبحي، وتبرز الثقة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب داخل نادي بيراميدز ودوره المحوري في الفريق.