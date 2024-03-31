أفشة يوجه رسالة خاصة لـ مودريتش: نجم كبير داخل وخارج الملعب

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أحمد جودة - القاهرة - قام محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، بنشر رسالة عبر حسابه على منصة إنستجرام موجهة إلى النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعد لقاء المنتخبين المصري والكرواتي في كأس عاصمة مصر.

أفشة يوجه رسالة خاصة لـ مودريتش

في رسالته، أشاد أفشة بمودريتش بأنه واحد من أفضل لاعبي العالم، وعبّر عن سعادته بالتنافس معه في الملعب.

كما أثنى على تواضع مودريتش خارج الملعب، مشيرًا إلى أهمية احترام المنافس والأخلاق في مجال كرة القدم والرياضة بشكل عام.

واختتم رسالته بشكره لمودريتش على هذه الصفات الإيجابية.

من جهة أخرى، نجح حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، في تحقيق الفوز في أول تجربة له أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة هدف دون رد.

إلا أنه خسر المباراة الثانية أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية، وذلك أمام أكثر من 40 ألف مشجع. هذه الهزيمة أدت إلى فقدان فريقه لقب كأس عاصمة مصر.