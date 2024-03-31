نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين بعد فوز ليفربول على برايتون بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، أداءً مميزًا حيث سجل هدفًا وصنع هدفًا آخر، مما ساهم في فوز الريدز بنتيجة 2-1 على برايتون في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على أرضية ملعب "أنفيلد".

محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين

وبعد هذه المباراة، يصبح محمد صلاح قد شارك في إحراز 15 هدفًا في مباريات الدوري الإنجليزي ضد برايتون، وهو رقم قياسي يعتبر أكبر من ناحية الأهداف التي سجلها لاعب معين ضد هذا الفريق في البطولة، وفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، يقترب صلاح من معادلة رقم أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، في عدد المشاركات في تسجيل الأهداف وصناعتها ضد فريق واحد في الدوري الإنجليزي.

حيث يمتلك جيرارد الرقم القياسي بواقع 16 هدفًا "8 أهداف وصناعة 8" أمام نيوكاسل يونايتد.

أما الرقم الثاني، فقد سجل صلاح رقمًا قياسيًا آخر بعدما سدد الكرة 12 مرة خلال مباراة اليوم ضد برايتون، وهو أكبر عدد لاعب من ليفربول يسدد في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي منذ عامي 2003 و2004.

ويتشارك صلاح هذا الرقم مع مهاجم مانشستر يونايتد السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سدد نفس العدد من المرات أمام بيرنلي في أكتوبر 2016.