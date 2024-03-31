تشافي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، موقفه النهائي من البقاء مع الفريق الكتالوني، وذلك بعد قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.



وكان تشافي قد قرر الرحيل عن قيادة برشلونة في نهاية الموسم الجاري.



موقف تشافي من البقاء مع برشلونة



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن تشافي ما زال مُصرًا على الرحيل ولكن النادي يعتقد إنه إذا ضغطت الجماهير بقوة عليه قد يُغير قراره.



وأضافت الصحيفة الإسبانية، تشافي لا يريد التراجع عن قراره تحت أي ظرف، فقرار رحيله عن الفريق الكتالوني قرار نهائي من وجهة نظر المدرب.



ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 67 نقطة ومتخلفًا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، إلا أن الفريق الملكي لديه مباراة أقل.