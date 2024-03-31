نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إمبولي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد إمبولي



يلتقى النيراتزوري مع ضيفه إمبولي، مساء، غدًا، الإثنين الموافق الأول من إبريل 2024 على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام إمبولي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد- إتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دومفريس- نيكولو باريلا- هاكان- هينريك مخيتريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- تورام.



ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد إمبولي في المرتبة السابعة عشر برصيد 25 نقطة.