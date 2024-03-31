رامز جلال يسخر من عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في "رامز جاب من الآخر"

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أحمد جودة - القاهرة - المحللان الرياضيان عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي وقعا في فخ حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يبث على قناة MBC مصر ويقدمه الفنان رامز جلال بأسلوبه الكوميدي المميز، حيث تم تقديمهما بطريقة ساخرة ومفاجئة في إطار استعراضي مرح.

رامز جلال يسخر من عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي

وقال رامز: "كلاهما بدأ حياته المهنية في نفس الوقت، وتحدوا الصعاب حتى وصلا إلى النجاح، من اليأس والعمل الشاق إلى الشهرة والتألق، من الجلوس في الظلام إلى إطلاق البث المباشر عبر الهواتف الذكية. أحدهما مبدع ومتألق، والآخر يعتمد على حنجرته المميزة؛ هما رمز للإبداع والجرأة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وعندما التقى رامز بعبد الناصر زيدان، علق على مظهره بقوله: "إنه تيشيرت عصابة القناع الأسود ده".

وسأل رامز عبد الناصر: "هل عادل إمام عزمكم بعد الفيديو التاريخي؟"، فأجابه بقوله: "نعم، عادل إمام قدم الدعوة شخصيًا، وأنا ممتن وسأبقى ملتزمًا بالتعامل معه بشكل دائم".

أثناء ظهور أبو المعاطي زكي، رد رامز بتعليق مرح قائلًا: "هل هذا التيشرت علم فرنسا؟ يبدو أن بلاتيني يزورنا، بهلول اليوتيوب".

وفي قسم التعليق على الصور، عبّر كل من عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بنفس الأسلوب عن صورة الكابتن رضا عبد العال بقولهما: "هجاص مصر الأول، كان لاعب رائع ولكن محلل هجاص".