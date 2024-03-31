عاجل.. مفاجآت بتشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر بكأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مواجهة هامة بعد قليل أمام مودرن فيوتشر ضمن إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب ستاد السلام.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.