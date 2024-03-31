صلاح يقود ليفربول إلى صدارة البريميرليغ

صلاح يقود ليفربول إلى صدارة البريميرليغاستعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، يوم الأحد، على ملعب إنفيلد في إطار منافسات الجولة 30 من "البريميرليغ".

وبدأ برايتون بالتسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق مهاجمه داني ويلبيك، وعدل الكولومبي لويس دياز النتيجة للريدز في الدقيقة 27، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز لفريقه ليفربول في الدقيقة 65.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 63، بينما توقف رصيد برايتون عند 42 نقطة في المركز التاسع.