اتحاد الكرة ينفي ترحيل اللاعبين المصريين من الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - نفى جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، ترحيل أي لاعب مصري من الإمارات وذلك وفقا للتصريحات التي انتشرت في الأيام الماضية.

اتحاد الكرة ينفي ترحيل اللاعبين المصريين

وأكد علام أنه بعد استيضاح الأمر لا صحة للتصريحات المنتشرة، وهناك تعاون وتنسيق بين الاتحادين المصري والإماراتي على كافة الأصعدة.

وفي تصريحات سابقة، كشفت بترحيل 18 لاعبا من الأندية الإماراتية بعد ثبوت تورطهم في تزوير أوراقهم الخاصة بالعمر.

وتابعت التصريحات على ترحيل أي لاعب قام بالتلاعب في أوراقه الرسمية ومنعه من تمثيل أي نادي إماراتي مستقبلا.

وأكدت أن التزوير في قطاع الناشئين جاري من قديم الأزل وهناك اتفاقات بين الاتحاد المصري والاتحادات العربية على ترحيل أي لاعب متلاعب في أوراقه الرسمية.