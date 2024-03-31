نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة أمام الاتحاد في كلاسيكو دوري روشن السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الديربي أمام اتحاد جدة، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد



يلتقى الاتحاد مع مضيفه الأهلي، مساء، غدًا، الإثنين الموافق الأول من شهر إبريل 2024 على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد



في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، ديميرال، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، روبرت فيرمينو.

في خط الهجوم: رياض محرز، ماكسيمان، فراس البريكان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الرابع، برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 71 نقطة، والنصر الوصيف بـ 59 نقطة.