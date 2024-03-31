عاجل.. الأهلي يشكو حكم مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا إلى "كاف"

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى رسمية ضد الجنوب إفريقي توم أبو نجيل حكم مباراة الفريق ضد سيمبا التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا، إلى الاتحاد الإفريقي "الكاف".

الأهلي يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة سيمبا التنزاني

وجهز مسؤولو النادي الأهلي، ملف كامل مدعومًا بالفيديو لمجمل أخطاء الحكم الجنوب إفريقي، خلال المباراة وحرمان الفريق من توسيع فارق الأهداف مع منافسه.

وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الرياضي”، أنه بالرغم من تحقيق الفوز خارج الأرض بهدف دون رد، إلا أن الإدارة ترى من أنه لا بد من الحفاظ على حقوق الفريق في المباريات المقبلة.

وتابع: "إدارة النادي أكدت أن حكم المباراة حرم الفريق من أهداف محققة بقرارات تحكيمية غير صحيحة، لذلك تم تجهيز الملف وبعض اللقطات الخاصة بالمباراة، أملًا في إبعاد أبو نجيل من إدارة أي مباراة للفريق في المباريات المقبلة".

ويستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد في دار السلام بتنزانيا.