نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد أمام الأهلي في ديربي دوري روشن السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الديربي أمام الأهلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين الكبيرين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي 2024.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي



يلتقى الأهلي مع ضيفه اتحاد جدة، مساء، غدًا، الإثنين الموافق الأول من شهر إبريل 2024 على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.



تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي، حسن كادش.

في خط الوسط: كانتي، صالح العمري، جوتا

في خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الرابع، برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 71 نقطة، والنصر الوصيف بـ 59 نقطة.