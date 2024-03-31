نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا: التعادل مع السيتي خطوة كبيرة نحو اللقب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بدا مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا راضيًا عن التعادل السلبي مع مانشستر سيتي اليوم الأحد، في قمة الجولة 30 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال أرتيتا في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لقد كانت مباراة قوية وتنافسية للغاية، وقطعنا خطوة كبيرة بهذه النتيجة".

وأضاف المدرب الإسباني: "مانشستر سيتي يمتاز بالتنوع الخططي والقدرة على الاختراق من العمق، فهم فريق قوي بدنيًا، ولكننا نجحنا في التعامل معهم بشكل جيد".

وواصل المدير الفني للفريق اللندني: "قدمنا أداءً فرديًا وجماعيًا مميزًا، واتسمنا بالشراسة في بعض الأحيان، وحرمنا مانشستر سيتي من تسجيل الأهداف على ملعبه لأول مرة منذ عام 2021".

واختتم مدرب آرسنال تصريحاته قائلًا: "لقد واجهنا اختبارًا صعبًا للغاية، وسعينا لتحقيق الفوز، ولكن ما دام لم ننجح في الفوز، فمن المهم ألا نخسر".

