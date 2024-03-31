نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة الدون.. التشكيل المثالي للجولة 25 من دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في التربع على التشكيل المثالي للجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن بعد أن سجل هاتريك في فوز العالمي على الطائي بنتيجة 5-1.

التشكيل المثالي للجولة 25 من دوري روشن

وضم التشكيل المثالي للجولة ايضًا الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله نجم اتحاد جدة الذي قاد العميد للفوز على الفيحاء 3-1 بجانب ميتروفيتش صاحب الثنائي في فوز الهلال على الشباب 4-3.

وجاء التشكيل المثالي للجولة 25 من دوري روشن وفق ما يلي:-