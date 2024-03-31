نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتراجع عن قراره بشأن روبيرتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو نادي برشلونة، حسم مستقبل سيرجي روبيرتو لاعب الفريق الأول لكرة القدم لتحديد ما إذا كان سيستمر رفقة “البلوجرانا” أم سيرحل في نهاية الموسم الجاري.

برشلونة يناقش مستقبل روبيرتو

وحسب الإعلامي ماتيو موريتو فإن نادي برشلونة سيعقد اجتماعًا قريبًا مع وكيل روبيرتو من أجل حسم مستقبله بشكل نهائي.

وأشار موريتو إلى إن نادي برشلونة كان ينوي عدم تجديد عقد روبيرتو ولكن أدائه الجيد مؤخرًا أثار بعض الشكوك حول قرار النادي بخصوصه.

ولفت موريتو إلى إن روبيرتو مستعد للبقاء في برشلونة، بنفس شروط آخر تجديد عندما قبل بالحصول على راتب منخفض.

وينوي نادي برشلونة، حسم ملف روبيرتو بشكل نهائي خلال الاجتماع المرتقب مع وكيل اللاعب في الأيام المقبلة.