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أحمد جودة - القاهرة - أقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي مانشستر سيتي، بتحدي صعوبة التسجيل في مرمى آرسنال بسبب الدفاع القوي الذي قدمه الخصم خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) اليوم الأحد، ضمن فعاليات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق مثير من جوارديولا عقب التعادل مع أرسنال

وأعرب جوارديولا عن ذلك في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة، قائلًا: "لم نكن قادرين على خلق الكثير من الفرص، خاصة أمام فريق آرسنال الذي قدم أداء دفاعيًا راسخًا".

وأضاف: "كانت المباراة تشابهًا كبيرًا مع لقاءنا السابق مع آرسنال، حيث جرت الأمور بنفس الطريقة. لقد حاولنا بذل جهدنا لكن الخصم كان يدافع بقوة وبفعالية عالية".

وأشار جوارديولا إلى قوة خط الدفاع لدى آرسنال، موضحًا: "يمتلكون لاعبين متميزين في الدفاع، وهم يعملون بتنظيم وتنسيق عالٍ".

وتحدث أيضًا عن إصابة لاعبه ناثان آكي الذي غادر الملعب في الشوط الأول، مؤكدًا أن إصابته تشابهت بشكل كبير مع إصابة زميله كايل ووكر، الذي لم يشارك في المباراة اليوم بسبب مشاكل في أوتار الركبة.

وختم جوارديولا بالقول: "نحتاج الآن إلى الراحة والتعافي، ونحن على استعداد للعودة من جديد في المباراة المقبلة يوم الأربعاء أمام أستون فيلا".