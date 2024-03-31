بانتصار قاتل على بيتيس.. جيرونا يضيق الخناق على البارسا

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أحمد جودة - القاهرة - استعاد جيرونا نغمة الانتصارات في الليغا بفوز بشق الأنفس على ضيفه ريال بيتيس 3-2 اليوم الأحد ضمن الجولة الـ30 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليضيق الخناق على جاره الكتالوني برشلونة، الوصيف.

انتهت الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي احتضنه ملعب مونتيليفي البلدي في إقليم كتالونيا، بهدف في كل شبكة، حيث افتتح الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من نقطة الجزاء.



ولكن رفض البرازيلي المخضرم ويليان جوزيه أن يدخل بيتيس للاستراحة متأخرًا، ليسجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط.

واصل دوفبيك مسلسل هز الشباك في الدقيقة 65 بالهدف الثاني له ولجيرونا، وهدف التقدم من جديد، ليرفع محصلته هذا الموسم إلى 16 هدفًا يجاور بها ثنائي صدارة الهدافين، الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، والكرواتي أنتي بوديمير، مهاجم أوساسونا.

كما أن صاحب الـ26 عامًا عاد لمصالحة الشباك بعد غياب في آخر 7 مباريات في الليغا، وتحديدًا منذ "الهاتريك" في شباك إشبيلية في يناير الماضي.

لم يهنأ الفريق الكتالوني بهذا التقدم سوى 11 دقيقة بعد أن عدّل الفريق الأندلسي الكفة مجددًا عن طريق جوزيه، ليتعود المباراة لنقطة الصفر.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، اقتنص المهاجم الأوروغوياني المخضرم البديل كريستيان ستواني النقاط الثلاث لجيرونا بهدف ثالث قاتل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (ق2+90).

وبهذه النتيجة، يضرب جيرونا أكثر من عصفور حيث أنه استعاد توازنه في الليغا بعد خسارته قبل التوقف الدولي بهدف أمام خيتافي.

كما أن الفوز أبقى على آمال الفريق في المنافسة، ولو على الوصافة، حيث رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط خلف البلوغرانا، وليظل مؤقتًا على بُعد 7 نقاط من المتصدر، ريال مدريد، الذي سيستقبل الليلة أثلتيك بلباو على ملعب (سانتياغو برنابيو).

أما ريال بيتيس فلم يعرف طعم الانتصار للجولة الرابعة على التوالي، بخسارة رابعة والـ8 هذا الموسم.

وتجمد رصيد الفريق الأندلسي عند 42 نقطة يأتي بها سابعًا بشكل مؤقت.