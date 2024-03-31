نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحدد أول الراحلين في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة نادي مانشستر يونايتد، هوية أول اسم في قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأحمر في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد، للتخلص من بعض اللاعبين الكبار من أجل منح الفرصة لبناء جيل جديد في المرحلة المقبلة.

إريكسن خارج مانشستر يونايتد

وحسب ما أوردته صحيفة “صن داي ميرور” البريطانية فإن نادي مانشستر يونايتد سوف يسمح للدنماركي كريستيان إريكسن بالرحيل عن صفوفه في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إن إريكسن هو أول ضحايا رغبة النادي في بناء فريق شاب.

جدير بالذكر إن إريكسن يرتبط بعقدٍ ساري مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2025، وقد خاض هذا الموسم 21 مباراة وسجل هدفًا وصنع هدفين.