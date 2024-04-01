نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 01-04-2024 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" مباريات اليوم الاثنين 1-04-2024 في دوري روشن السعودي، التي تشهد قمة مثيرة بين الأهلي والاتحاد.

الدوري السعودي

الأهلي X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC

الرائد X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC

الحزم X ضمك – الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC.

- الأهلي يواجه الاتحاد في دوري روشن السعودي

تشكيل أهلي جدة المتوقع

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، ديميرال، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، روبرت فيرمينو.

في خط الهجوم: رياض محرز، ماكسيمان، فراس البريكان.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي، حسن كادش.

في خط الوسط: كانتي، صالح العمري، جوتا

في خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الرابع، برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 71 نقطة، والنصر الوصيف بـ 59 نقطة.