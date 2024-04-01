نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره الاتحاد، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.



تشكيل أهلي جدة المتوقع

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، ديميرال، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، روبرت فيرمينو.

في خط الهجوم: رياض محرز، ماكسيمان، فراس البريكان.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي، حسن كادش.

في خط الوسط: كانتي، صالح العمري، جوتا

في خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الرابع، برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 71 نقطة، والنصر الوصيف بـ 59 نقطة.