نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع طارق حامد وبن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك مواصلة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لعودة الفارس الأبيض إلى منصات التتويج من جديد.

- سليمان يتحدث عن صفقات الزمالك

وأكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحاته مع ابراهيم فايق عبر شاشة أون تايم سبورت:" هذه المباراة هامة جدا في مسيرة جوميز بعد الهزيمة في مباراتين متااليتين".

وتابع:" فيوتشر يقدم أداء محترم في الكونفدرالية، والزمالك حرص على زيارة أحمد رفعت بعد استقرار حالته عقب التواصل مع هيثم عرابي وأود أن أشكر وليد دعبس خلال هذه الأزمة".

وواصل:" حدث نقاش مع جوميز عقب مباراة الجونة بشأن الصفقات الجديدة وتم التأكيد على دعمنا الكامل له وتوفير جميع الصلاحيات الصفقات الجديدة بدأت في الانسجام".

وأشار:" جميع النجوم الذين مثلوا نادي الزمالك الباب أمام مفتوح وفي مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد، وأهم ما نبحث عنه هو تدعيم الفريق، والمدير الفني سوف يكون له الدور الأبرز في يد جوميز".

وأختتم:" كل ما يتم تداوله حول إتمام أي صفقة في الوقت الحالي غير صحيح".