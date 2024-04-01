نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من الزمالك على واقعة خروج شيكابالا من مواجهة فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا واسعا بعد انتهاء مواجهة فريقه أمام نظيره فيوتشر في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بسبب تغييره في الشوط الثاني.

وظهر شيكابالا غاضبا أثناء تغييره من جانب المدير الفني جوزيه جوميز، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

- تطورات أزمة شيكابالا

وأكد أحمد سالم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحاته مع سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس:" شيكابالا خرج غاضبا خلال تغييره وذلك ما أكد عليه جوميز عقب المباراة".

وتابع:" سبب غضب شيكابالا أنه كان يقدم أداء مميز في الفترة قبل تغييره وذلك ما ظهر في فرصتين هامتين قبل دقائق من مغادرته".

وواصل:" الأمر بسيط ومحلول والمدرب يقدره كثيرا، كما أن هذا الأمر طبيعي للاعبين لا يوجد من يحب أن يخرج من المباراة ولكن يظل شيكابالا أسطورة".

وأوضح عن فرحة زيزو بالهدف:" فوجئت أن هذا هو الهدف الأول لزيزو خلال عام 2024، والإصابات التي ضربت اللاعب لذلك كان الاحتفال بالهدف حماسي".

وأختتم:" جمهور الزمالك يستحق الكثير فهو السبب الأول في الروح الموجودة داخل الفريق ومساندتهم لأحمد رفعت ليس غريب".