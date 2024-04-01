نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يتسأل: أين هذا اللاعب في الزمالك ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسأل رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب استبعاد سيد عبد الله نيمار لاعب الزمالك، من قائمة الفارس الأبيض مؤخرًا، خاصة وأنه من اللاعبين المميزة مع الفريق.

وفاز الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات رضا عبد العال

وقال "رضا عبدالعال" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": علامات استفهام حول استبعاد سيد نيمار من مباريات الزمالك.

وأضاف: نيمار يعد الأفضل بين لاعبي الزمالك لمركز الظهير الأيمن، في ظل امتلاكه قدرات هجومية عالية جدًا.